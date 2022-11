Qu’est ce que la blockchain ? Découvrez son fonctionnement !

La Blockchain est la technologie innovante de base de données qui est au cœur de presque toutes les crypto-monnaies et doc du Web3. En distribuant des copies identiques d’une base de données sur un réseau entier, la blockchain rend très difficile le piratage ou la fraude du système. Bien que la crypto-monnaie soit l’utilisation la plus populaire de la blockchain à l’heure actuelle, cette technologie a le potentiel de servir un très large éventail d’applications.

Qu’est-ce que la blockchain ?

À la base, la blockchain est un grand livre numérique distribué qui stocke des données de toute nature. Une blockchain peut enregistrer des informations sur des transactions en crypto-monnaies, la propriété de NFT ou des contrats intelligents DeFi.

Si toute base de données classique peut stocker ce type d’informations, la blockchain est unique en ce qu’elle est totalement décentralisée. Au lieu d’être gérée en un seul endroit, par un administrateur centralisé – pensez à une feuille de calcul Excel ou à une base de données bancaire – de nombreuses copies identiques d’une base de données blockchain sont conservées sur plusieurs ordinateurs répartis sur un réseau. Ces ordinateurs individuels sont appelés « nœuds ».

Comment fonctionne la blockchain ?

Le nom blockchain n’est pas un hasard : le grand livre numérique est souvent décrit comme une « chaîne » composée de « blocs » de données individuels. Lorsque de nouvelles données sont périodiquement ajoutées au réseau, un nouveau « bloc » est créé et rattaché à la « chaîne ». Cela implique que tous les nœuds mettent à jour leur version du grand livre de la blockchain pour qu’elle soit identique.

La façon dont ces nouveaux blocs sont créés est la clé de la raison pour laquelle la blockchain est considérée comme hautement sécurisée. Une majorité de nœuds doit vérifier et confirmer la légitimité des nouvelles données avant qu’un nouveau bloc puisse être ajouté au grand livre. Dans le cas d’une crypto-monnaie, il peut s’agir de s’assurer que les nouvelles transactions d’un bloc ne sont pas frauduleuses, ou que les pièces n’ont pas été dépensées plus d’une fois. C’est différent d’une base de données ou d’une feuille de calcul autonome, où une personne peut apporter des modifications sans surveillance.

Une fois qu’il y a consensus, le bloc est ajouté à la chaîne et les transactions sous-jacentes sont enregistrées dans le grand livre distribué. Les blocs sont reliés entre eux de manière sécurisée, formant une chaîne numérique sécurisée depuis le début du grand livre jusqu’à aujourd’hui.

Les transactions sont généralement sécurisées à l’aide de la cryptographie, ce qui signifie que les nœuds doivent résoudre des équations mathématiques complexes pour traiter une transaction.

En récompense de leurs efforts pour valider les modifications apportées aux données partagées, les nœuds sont généralement récompensés par de nouvelles quantités de la monnaie native de la blockchain – par exemple, de nouveaux bitcoins sur la blockchain bitcoin.

Blockchains publiques et blockchains privées

Il existe des blockchains publiques et privées. Dans une blockchain publique, tout le monde peut participer, c’est-à-dire lire, écrire ou vérifier les données de la blockchain. Il est notamment très difficile de modifier les transactions enregistrées dans une blockchain publique, car aucune autorité unique ne contrôle les nœuds.

Une blockchain privée, quant à elle, est contrôlée par une organisation ou un groupe. Elle seule peut décider qui est invité dans le système et a le pouvoir de revenir en arrière et de modifier la blockchain. Ce processus de blockchain privée ressemble davantage à un système de stockage de données en interne, sauf qu’il est réparti sur plusieurs nœuds afin de renforcer la sécurité.

Comment la blockchain est-elle utilisée ?

La technologie blockchain est utilisée à de nombreuses fins différentes, de la fourniture de services financiers à l’administration de systèmes de vote.

Crypto-monnaie

L’utilisation la plus courante de la blockchain aujourd’hui est celle de l’épine dorsale des crypto-monnaies, comme le Bitcoin ou l’Ethereum. Lorsque des personnes achètent, échangent ou dépensent des crypto-monnaies, les transactions sont enregistrées sur une blockchain. Plus les gens utilisent les crypto-monnaies, plus la blockchain pourrait se répandre.

Parce que les cryptomonnaies sont volatiles, elles ne sont pas encore beaucoup utilisées pour acheter des biens et des services. Mais cela est en train de changer, car PayPal et d’autres entreprises de services monétaires mettent des services d’actifs numériques à la disposition des vendeurs et des clients.

Banque

Au-delà des crypto-monnaies, la blockchain est utilisée pour traiter les transactions en monnaie fiduciaire, comme les dollars et les euros. Cela pourrait être plus rapide que d’envoyer de l’argent par l’intermédiaire d’une banque ou d’une autre institution financière, car les transactions peuvent être vérifiées plus rapidement et traitées en dehors des heures de bureau normales.

Transferts d’actifs

La blockchain peut également être utilisée pour enregistrer et transférer la propriété de différents actifs. Ceci est actuellement très populaire avec les actifs numériques comme les NFT, une représentation de la propriété de l’art numérique et des vidéos.

Cependant, la blockchain pourrait également être utilisée pour traiter la propriété d’actifs réels, comme les actes de propriété immobilière et les véhicules. Les deux parties d’une transaction utiliseraient d’abord la blockchain pour vérifier que l’une est propriétaire du bien et que l’autre a l’argent pour l’acheter ; elles pourraient ensuite conclure et enregistrer la vente sur la blockchain.

Grâce à ce processus, ils pourraient transférer l’acte de propriété sans avoir à soumettre manuellement des documents pour mettre à jour les registres du gouvernement du comté local ; l’acte serait instantanément mis à jour dans la blockchain.

Contrats intelligents

Les contrats auto-exécutables, communément appelés « contrats intelligents », sont une autre innovation de la blockchain. Ces contrats numériques sont mis en œuvre automatiquement lorsque certaines conditions sont remplies. Par exemple, le paiement d’un bien peut être libéré instantanément lorsque l’acheteur et le vendeur ont satisfait à tous les paramètres spécifiés pour une transaction.

On imagine un grand potentiel dans le domaine des contrats intelligents, c’est-à-dire l’utilisation de la technologie blockchain et d’instructions codées pour automatiser les contrats juridiques. Un contrat juridique intelligent correctement codé sur un grand livre distribué peut minimiser, ou de préférence éliminer, le besoin de tiers extérieurs pour vérifier la performance.

Surveillance de la chaîne d’approvisionnement

Les chaînes d’approvisionnement impliquent des quantités massives d’informations, notamment lorsque les marchandises vont d’une partie du monde à l’autre. Avec les méthodes traditionnelles de stockage des données, il peut être difficile de remonter à la source des problèmes, comme le fournisseur d’où proviennent les marchandises de mauvaise qualité. Le stockage de ces informations sur la blockchain faciliterait le retour en arrière et le suivi de la chaîne d’approvisionnement, comme dans le cas de Food Trust d’IBM, qui utilise la technologie blockchain pour suivre les aliments de leur récolte à leur consommation.

Voter

Les experts étudient les moyens d’appliquer la blockchain pour prévenir la fraude lors des votes. En théorie, le vote par blockchain permettrait aux gens de soumettre des votes qui ne pourraient pas être trafiqués et supprimerait la nécessité de faire appel à des personnes pour collecter et vérifier manuellement les bulletins de vote en papier.

Avantages de la blockchain

Précision accrue des transactions

Comme une transaction blockchain doit être vérifiée par plusieurs nœuds, cela peut réduire les erreurs. Si un nœud fait une erreur dans la base de données, les autres verront qu’il est différent et détecteront l’erreur.

En revanche, dans une base de données traditionnelle, si quelqu’un fait une erreur, la transaction a plus de chances de passer. En outre, chaque actif est identifié individuellement et suivi sur le grand livre de la blockchain, il n’y a donc aucun risque de double dépense (comme une personne qui met son compte bancaire à découvert, dépensant ainsi l’argent deux fois).

Pas besoin d’intermédiaires

Grâce à la blockchain, deux parties à une transaction peuvent confirmer et conclure quelque chose sans passer par un tiers. Cela permet de gagner du temps et d’éviter de payer un intermédiaire comme une banque.

La blockchain a la capacité d’apporter une plus grande efficacité à l’ensemble du commerce numérique, d’accroître l’autonomie financière des populations non bancarisées ou sous-bancarisées dans le monde et d’alimenter ainsi une nouvelle génération d’applications Internet.

Une sécurité accrue

En théorie, un réseau décentralisé, comme la blockchain, rend presque impossible la réalisation de transactions frauduleuses. Pour effectuer de fausses transactions, il faudrait pirater chaque nœud et modifier chaque registre. Bien que cela ne soit pas nécessairement impossible, de nombreux systèmes blockchain de crypto-monnaies utilisent des méthodes de vérification des transactions de type « proof-of-stake » ou « proof-of-work » qui rendent difficile l’ajout de transactions frauduleuses et ne sont pas dans l’intérêt des participants.

Des transferts plus efficaces

Comme les blockchains fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les gens peuvent effectuer des transferts financiers et d’actifs plus efficaces, notamment à l’échelle internationale. Ils n’ont pas besoin d’attendre des jours pour qu’une banque ou une agence gouvernementale confirme tout manuellement.

Inconvénients de la blockchain

Limite des transactions par seconde

Étant donné que la blockchain dépend d’un réseau plus large pour approuver les transactions, il y a une limite à la vitesse à laquelle elle peut se déplacer. Par exemple, Bitcoin ne peut traiter que 4,6 transactions par seconde, contre 1 700 par seconde pour Visa. En outre, l’augmentation du nombre de transactions peut créer des problèmes de vitesse de réseau. Jusqu’à ce que la situation s’améliore, l’évolutivité est un défi.

Coûts énergétiques élevés

Le fait que tous les nœuds travaillent à la vérification des transactions nécessite beaucoup plus d’électricité qu’une seule base de données ou une seule feuille de calcul. Non seulement cela rend les transactions basées sur la blockchain plus coûteuses, mais cela crée également une charge carbone importante pour l’environnement.

Pour cette raison, certains leaders de l’industrie commencent à s’éloigner de certaines technologies blockchain, comme le bitcoin : par exemple, Elon Musk a récemment déclaré que Tesla cesserait d’accepter le bitcoin en partie parce qu’il était préoccupé par les dommages causés à l’environnement.

Risque de perte d’actifs

Certains actifs numériques sont sécurisés à l’aide d’une clé cryptographique, comme les crypto-monnaies dans un portefeuille blockchain. Il faut garder soigneusement cette clé.

Si le propriétaire d’un actif numérique perd la clé cryptographique privée qui lui donne accès à son actif, il n’y a actuellement aucun moyen de la récupérer – l’actif a disparu définitivement Comme le système est décentralisé, vous ne pouvez pas appeler une autorité centrale, comme votre banque, pour demander à récupérer l’accès.

Possibilité d’activités illégales

La décentralisation de la blockchain renforce le respect de la vie privée et la confidentialité, ce qui la rend malheureusement attrayante pour les criminels. Il est plus difficile de suivre les transactions illicites sur la blockchain que dans le cadre de transactions bancaires liées à un nom.

Comment investir dans la blockchain

Vous ne pouvez pas investir dans la blockchain elle-même, puisqu’il s’agit simplement d’un système de stockage et de traitement des transactions. Cependant, vous pouvez investir dans des actifs et des entreprises utilisant cette technologie.

Le moyen le plus simple est d’acheter des crypto-monnaies, comme le bitcoin, l’ethereum et d’autres jetons qui fonctionnent sur une blockchain.

Une autre solution consiste à investir dans des entreprises de blockchain utilisant cette technologie, si vous étiez intéressé par une exposition à la technologie blockchain dans votre portefeuille, vous pourriez acheter ses actions.

Pour conclure

Malgré ses promesses, la blockchain reste encore une technologie de niche. Mais son potentiel est indéniable pour que la blockchain soit utilisée dans plus de situations, mais cela dépend des futures politiques gouvernementales. Il reste à voir quand et si les régulateurs prendront des mesures. Une chose est évidente : l’objectif sera de protéger les marchés et les investisseurs.

La blockchain en est encore à ses premiers pas. Il a fallu environ 15 ans d’Internet avant de voir la première version de Google et plus de 20 ans pour Facebook. Il est difficile de prédire où en sera la technologie blockchain dans 10 ou 15 ans, mais, à l’instar d’internet, elle transformera considérablement nos modes de transaction et d’interaction à l’avenir.

Des obstacles subsistent, notamment avec les limites de transaction et les coûts énergétiques, mais pour les investisseurs qui voient le potentiel de la technologie, les investissements basés sur la blockchain peuvent être un pari qui vaut la peine d’être pris.